Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылки в Курскую и Белгородскую области

Сегодня отделения Почты России во всех регионах, в том числе в Подмосковье, стали бесплатно принимать посылки для отправки получателям в Белгородской и Курской областях.

Как сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, вес одной посылки должен составлять не более десяти килограммов, при этом один человек может отправить неограниченное количество таких посылок.

Бесплатной отправкой могут воспользоваться все желающие, например, жители Белгородской и Курской областей, которые вынуждены переезжать в другие российские регионы, или родственники тех, кто остался на приграничных территориях.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. <…> Это наш вклад в сохранение связи между людьми», — сказал гендиректор Почты России Михаил Волков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что переселенцам из Курской области помогут найти работу в Подмосковье.