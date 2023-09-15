Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылку в зону СВО. Такая возможность была реализована Правительством РФ совместно с «Почтой России».

«Для поддержания военнослужащих (в том числе призванных по частичной мобилизации), принимающих участие в СВО, а также с целью поднятия боевого духа, организации их связи с близкими и родственниками, Правительством РФ совместно с «Почтой России» реализована возможность отправки посылок на безвозмездной основе в зону СВО», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Во всех отделениях «Почты России» можно отправить посылки в район проведения СВО бесплатно весом не более 10 килограммов.

При оформлении посылок в адресной строке необходимо указывать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес: г. Москва, 103400.