Жители Подмосковья могут оформить пенсию по старости за несколько часов

Новый формат оформления страховой пенсии по старости стал доступен жителям столицы и Подмосковья. При достижении пенсионного возраста в этом году можно оформить страховую пенсию по старости, подав заявление на автоматическое назначение на портале госуслуг.

С начала года в таком формате назначено уже свыше 4,7 тысячи пенсий. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Москве и Московской области. Такой удобный формат оформления пенсий стал возможным благодаря информационной системе СФР, в которой учитываются ключевые сведения. Цифровые сервисы и инструменты позволяют существенно упростить процесс оформления пенсии.

«В этом году выйти на пенсию могут женщины, которым исполняется 58 лет, и мужчины, достигшие 63 лет. Для оформления пенсии им также понадобится не меньше 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента», — уточнил управляющий Отделением СФР по Москве и Московской области Сергей Алещенко.

Он напомнил, что указанные требования по стажу, коэффициентам и возрасту относятся только к страховой пенсии по старости и не затрагивают другие страховые пенсии или пенсионные выплаты.

За месяц до достижения пенсионного возраста Социальный фонд проверяет соблюдение условий для назначения страховой пенсии в автоматическом режиме на основании сведений, которыми располагает. Если все в порядке, фонд уведомляет гражданина о возможности подать через портал госуслуг заявление о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

Электронный сервис автоматического назначения пенсии предварительно предложит ответить на несколько вопросов, которые позволят уточнить полноту сведений о пенсионных правах в индивидуальном лицевом счете, и рассчитает размер пенсии. В случае согласия гражданина пенсия назначается автоматически. Соответствующее уведомление о назначенной пенсии поступит заявителю в личный кабинет в течение трех часов. При этом выплата пенсии будет осуществлена согласно выбору гражданина: перечислена на банковский счет, который он укажет в заявлении, или доставлена Почтой России.

В Министерстве социального развития Московской области напоминают, что в нашем регионе ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет.