Жители Подмосковья могут подать заявки на премию «Россия — страна возможностей» до 26 октября

Прием заявок на участие в премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлили до 26 октября для Подмосковья. Жители региона подали уже почти 1,4 тыс. заявок.

Заявки на участие в премии начали принимать с 26 сентября. В общей сложности их число составило уже порядка 30 тыс. В числе участников — люди всех возрастов.

В этом году премию вручат в 10 номинациях. Финалисты и победители смогут развить свои инициативы благодаря партнерским программам. К примеру, лауреаты специальной номинация «Страну меняют люди» получат адресное сопровождение своих проектов.

Подать заявку можно здесь.

