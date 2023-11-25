Жители Подмосковья могут посетить экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» на выставке «Россия»

Экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Строим будущее» теперь доступны для посетителей в павильоне №15 на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Отмечается, что в открытии экспозиций приняли участие первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта России Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для детей из новых территорий.

Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса — реалистичная масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через государственную границу, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог и голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме того, на экспозиции для посетителей есть тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Также в павильоне представлено специальное оборудование, которое превращает нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту «Елизово» Петропавловска-Камчатского. А мультимедийная инсталляции показывает, как управлять архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика.

В свою очередь, на экспозиции Минстроя «Строим будущее» представлены достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства. Например, беспилотный робот-дворник «Городовой», который не только убирает улицы, но и обеспечивает безопасность. Он подключен к системе «Безопасный город».

Кроме того, на выставке особое внимание уделили развитию туристической инфраструктуры — в интерактивном зале корпорации Туризм.РФ посетители могут узнать о нескольких туристических комплексах в разных регионах страны. Часть экспозиции посвящена восстановлению новых регионов России. Для донецких детей, приехавших на открытие, провели экскурсию, в которой принял участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, у строительной отрасли есть поводы для гордости по многим направлениям — речь идет о строительстве нового жилья, формировании комфортной городской среды и прочим.