Жители Подмосковья могут посетить экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» на выставке «Россия»
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
Экспозиции Министерства транспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Строим будущее» теперь доступны для посетителей в павильоне №15 на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».
Отмечается, что в открытии экспозиций приняли участие первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта России Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для детей из новых территорий.
Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса — реалистичная масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через государственную границу, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог и голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Кроме того, на экспозиции для посетителей есть тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Также в павильоне представлено специальное оборудование, которое превращает нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту «Елизово» Петропавловска-Камчатского. А мультимедийная инсталляции показывает, как управлять архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика.
В свою очередь, на экспозиции Минстроя «Строим будущее» представлены достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства. Например, беспилотный робот-дворник «Городовой», который не только убирает улицы, но и обеспечивает безопасность. Он подключен к системе «Безопасный город».
Кроме того, на выставке особое внимание уделили развитию туристической инфраструктуры — в интерактивном зале корпорации Туризм.РФ посетители могут узнать о нескольких туристических комплексах в разных регионах страны. Часть экспозиции посвящена восстановлению новых регионов России. Для донецких детей, приехавших на открытие, провели экскурсию, в которой принял участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, у строительной отрасли есть поводы для гордости по многим направлениям — речь идет о строительстве нового жилья, формировании комфортной городской среды и прочим.
«Экспозиция показывает, что сделано в стране за последние годы по нашему направлению. И нам есть, чем гордиться. Возведено 850 миллионов квадратных метров жилья на территории наших регионов. Большое количество проектов реализовано по программе «Формирование комфортной городской среды». Почти два миллиона человек переселили из аварийного жилья. Сегодня мы презентуем также результаты работы в наших новых регионах. Задач очень много», — сказал Ирек Файзуллин.