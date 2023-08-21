Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи 2023 года стартует 1 сентября. Его проводит Минтруд России среди организаций, трудоустраивающих молодежь в различных сферах экономики.

В конкурсе могут принять участие коммерческие организации, ИП, НКО, образовательные организации, государственные и муниципальные учреждения, госкорпорации, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов РФ, федеральные органы исполнительной власти.

Участники будут разделены по штатной численности организации: до 100 человек; от 101 до 500 человек; от 501 до 1000 человек; от 1001 и более человек.

Конкурс проводится в четыре этапа. С 1 сентября по 2 октября длится прием заявок на этом сайте. С 16 октября по 10 ноября состоится оценка практик экспертами. С 6 по 7 декабря пройдет финальный этап конкурса, а 8 декабря подведут его итоги.