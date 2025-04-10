Жители Подмосковья могут поучаствовать в оценке проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов

Жители Московской области могут принять участие в оценке результатов проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов и реализованных в прошлом году.

Оценка будет проводиться с 22 апреля по 30 июня текущего года. Для этого будет использоваться портал «оценка.гранты.рф». По итогам оценки будут определены 100 лучших реализованных проектов.

К участию в оценке проектов приглашаются представители органов исполнительной власти регионов России, Общественной палаты России и общественных палат субъектов РФ, а также эксперты и все желающие жители.