Жители Подмосковья могут поучаствовать в программе «Герои молодежи»

Цель программы — обучение координаторов молодежной политики, реализующих мероприятия для молодежи в сфере государственной молодежной политики в субъектах РФ, а также координаторов Всероссийского проекта служения «Твой герой». Она направлена на вовлечение в социально полезную деятельность и знакомство с технологиями работы с молодежью в сфере государственной молодежной политики.

Принять участие в программе могут граждане РФ в следующих категориях: региональные координаторы Всероссийского проекта служения «Твой герой» от 18 лет; специалисты по работе с молодежью, участвующие в реализации государственной молодежной политики на региональном уровне от 18 до 35 лет.

Для участия в программе необходимо подать заявку до 4 октября в системе ФГАИС «Молодежь России» по этой ссылке. Программа пройдет в очном формате в Красногорске с 24 по 27 октября.