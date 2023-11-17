Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Щедрый вторник»

Жители Подмосковья могут принять участие в акции #ЩедрыйВторник, которую проводит Минэкономразвития России. Это всемирный день благотворительности, в этом году он пройдет 28 ноября.

Цель акции — дать новый импульс развитию культуры благотворительности. вовлечь как можно больше людей в добрые дела, привлечь внимание к благотворительности.

Принять участие в инициативе могут любые неполитические организации и частные лица. Мероприятия в рамках акции и механизмы сбора средств определяются индивидуально.

#ЩедрыйВторник проходит в России с 2016 года. За это время к инициативе присоединились почти 4,5 тысячи организаций со всей страны. В результате общих усилий участников в дни проведения акция размер пожертвований в благотворительные организации увеличивается в среднем в два раза.