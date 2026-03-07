Жители Подмосковья могут принять участие в фестивале «Киномаевка»

Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» развивает арт-кластер «Таврида» – платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет Академию творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты.

С 1 по 3 мая 2026 года в Республике Крым на территории Арт-кластера впервые пройдет фестиваль «Киномаевка». Это масштабное событие на берегу Черного моря, которое объединит сразу три категории участников: представителей киноиндустрии и государственной власти, жителей и гостей Республики Крым, а также молодых кинематографистов.

Фестиваль соберет профессионалов кино и широкий круг представителей исполнительной власти: не только управленцев из профильных ведомств и министерств, но и госслужащих из других структур, заинтересованных в сотрудничестве. Участники будут знакомиться, общаться и обсуждать развитие кинопроизводства и другие темы, значимые для страны.

Гостей ждут музыкальные шоу, зрелищные спортивные соревнования, десятки кинопоказов, в том числе под открытым небом, детская программа, гастрономические батлы и секретные закрытые события – для самых пытливых зрителей.

В рамках реализации Фестиваля будет сформирован волонтерский корпус, где студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие в организации Фестиваля на момент его проведения в качестве волонтеров или лидеров команд волонтеров.

В период работы на Фестивале участники волонтерского корпуса получат волонтерские часы на платформе ДОБРО.РФ, рабочий кейс в портфолио, брендированную экипировку, профильное обучение, а также будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием. По окончании Фестиваля волонтерам и лидерам команд волонтеров будет предоставлен сертификат.

Волонтерский корпус будет работать с 28 апреля по 5 мая 2026 года (регистрация открыта до 1 апреля включительно).