Жители Подмосковья могут принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Фондом «Росконгресс» проводит ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени».

Цель мероприятия — отбор и реализация сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и укрепление суверенитета государства.

Форум объединяет лидеров решений в различных сферах, представителей госорганов и неравнодушных жителей для совместного проектирования, обсуждения и внедрения общественно значимых инициатив и проектов.

Сбор инициатив и проектов проводится в формате краудсорсинга с 11 декабря по 31 января по этой ссылке. По итогам сбора будут определены лучшие решения, которые представят руководству страны.

В рамках форума задано семь треков: «Качество жизни населения», «Технологическое развитие», «Развитие экономики и предпринимательства», «Экономика данных и цифровые решения», «Пространство для жизни», «Эффективное государство», «Эффективный труд и образование».