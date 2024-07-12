Жители Подмосковья могут принять участие в фотоконкурсе «Охрана труда в действии»

Министерство труда и социальной защиты РФ проводит конкурс на лучшие фотоработы «Охрана труда в действии» в рамках общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд».

Принять участие в конкурсе могут все желающие граждане России. Заявки принимаются с 3 июня до 14 июля на официальном сайте проекта.

От каждого участника принимается 4 – 5 фотографий. Они должны быть подписаны (автор фотографии, что именно происходит на фотографии) и представлены в хорошем разрешении.

Принимаются фотографии на любую тему, связанную с охраной труда: работа специалистов по охране труда; рабочие процессы организаций, в ходе которых используются средства индивидуальной защиты; просветительская деятельность в области охраны труда среди широкой общественности.

С 15 июля до 11 августа во «ВКонтакте» состоится открытое голосование. Лучшие 50 работ в печатном формате будут размещены на площадке ВНОТ-2024. Торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет 11 сентября на площадке ВНОТ-2024.