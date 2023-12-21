Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсах на тему ПДД

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийских конкурсах на тему ПДД, которые проводит Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Так, проводится третий Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «АВТО-БУМ»; третий Всероссийский конкурс стихов и песен о автомобиле «АЗБУКА АВТОМОБИЛЯ»; третий Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!».

Конкурсы приурочены ко Всемирному Дню изобретения автомобиля, который отмечается 29 января. Их цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности детей. Подробная информация об условиях участия представлена на сайте фонда.