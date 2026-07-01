Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсах, направленных на сохранение исторической памяти

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ реализует мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и увековечение памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти проводится по 12 номинациям: «Малая Родина – история большой страны», «Их имя – символ России», «Игровые форматы сохранения исторической памяти», «Музеи – сокровищницы народной памяти», «Народный маршрут – дорогами исторической памяти», «Научно-профессиональные подходы к сохранению исторической памяти», «Корпоративные традиции сохранения исторической памяти», «Сохранение памяти в культуре и искусстве», «Россия – территория единства», «Цифровые проекты и программы по сохранению исторической памяти», «Историческая память: международный диалог», «Историческая память в объективе кинокамеры». Прием заявок осуществляется с 12 июня по 9 октября 2026 года. Подробная информация представлена здесь.

Международный конкурс «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны» проводится в целях увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. В его рамках предлагается рассказать о судьбах людей, ставших жертвами геноцида со стороны нацистов и их пособников, прошедших через ужасы оккупации, неволи, принудительных работ и карательных операций. Особое внимание в работах уделяется передаче силы духа и стойкости людей, переживших эти испытания через призму личной истории. Прием заявок осуществляется с 22 июня по 25 сентября 2026 года. Подробная информация здесь.