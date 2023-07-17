Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе антикоррупционной рекламы

Жители Подмосковья могут принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Он организован в Генпрокуратуре России.

Подать заявку на участие можно до 1 октября на сайте проекта. Там же представлена подробная информация об условиях участия. Принимаются антикоррупционные плакаты и видеоролики.

Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией.