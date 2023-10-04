Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Жители Московской области могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное», сообщили в областном Минобразования. Его организатором выступила платформа «Россия — страна возможностей».

Конкурс направлен на объединение семей через общие дела, выявление и поддержку семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии. Принять участие могут команды из четырех и более родственников разных поколений.

Состязания будут состоять из нескольких этапов — регистрация, дистанционный этап, полуфиналы. В ходе дистанционного этапа команды будут выполнять социально полезные задания и зарабатывать баллы, после чего определятся семьи, прошедшие в полуфинал. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь.



«Семейные команды, набравшие наибольшее количество баллов, смогут получить ценные подарки, в числе которых: 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий», — добавили министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.