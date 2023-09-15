Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Лидеры села»

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села». Его проводят Российский союз сельской молодежи и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Конкурс является одним из центральных мероприятий программы «Кадры для села». Она реализуется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи нацпроекта «Образование».

Цель конкурса – выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. В нем могут участвовать граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно: сельские управленцы в сферах муниципального управления, сельского хозяйства и других отраслей производства, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также других направлений деятельности. Допускается участие в конкурсе лиц, не имеющих управленческого опыта, в том числе обучающихся в образовательных организациях.

Победители конкурса получат поддержку в части сопровождения профессионального и карьерного роста, включения в кадровый резерв органов местного самоуправления, составы экспертных и консультативных органов на федеральном, региональном и местном уровнях.