Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

Жители Подмосковья могут принять участие в VIII Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Его инициатор и организатор ― АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в партнерстве с Комиссией Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея Народов Мира», Общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум).

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы и оказать их авторам экспертную и организационную поддержку по дальнейшему продвижению проектов.

Прием заявок на конкурс длится до 20 октября. Их рассмотрят с 21 по 27 октября. С 28 октября по 26 декабря будет работать конкурсная комиссия. Победителей объявят с 30 января.

Подать заявку можно здесь. Подробнее о конкурсе — здесь.