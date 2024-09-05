Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе молодежных проектов «Двигай сообщества»

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты «Двигай сообщества». Его проводит Федеральное агентство по делам молодежи.

Цель конкурса — поддержка и развитие студенческих сообществ образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

К участию приглашаются представители молодежи России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Для этого нужно подать заявку в номинации #двигай_сообщества с проектами, направленными на создание зон активности студентов, а также поддержку и развитие студенческих сообществ и органов студенческого самоуправления организаций среднего профессионального образования.

Максимальный размер гранта составит полтора миллиона рублей. Подать заявку можно до 26 сентября на федеральной государственной автоматизированной информационной платформе «Молодежь России».