Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе научной фантастики «Россия 2050»

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе научной фантастики «Россия 2050». Его проводит АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Тематика конкурсных работ должна быть связана с ключевыми направлениями развития России, в том числе в сферах демографии, экологии и климата, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения, продовольствия, социокультуры и экономики.

Специальным проектом в рамках конкурса является конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога», организованный совместно с кружковым движением национальной технологической инициативы (НТИ) и направленный на продвижение и популяризацию среди молодежи моды на создание научной фантастики, а также развитие сеттинга платформы «Берлога» — первого проекта по массовому вовлечению детей в сферу технологий через полезные мобильные и видеоигры.

Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте агентства.