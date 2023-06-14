Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Послы Победы. Ленинград»

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Послы Победы. Ленинград», который проводит Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Движение организует волонтерское сопровождение парада в честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Конкурс проводится для отбора лучших добровольцев со всей страны.

Принять участие в конкурсе могут все граждане РФ в возрасте от 18 до 55 лет, которые в течение года принимали активное участие в волонтерской деятельности в сфере сохранения исторической памяти и оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и подать заявку, прикрепив ссылки на конкурсное видеоинтервью и публикацию во «ВКонтакте». Подать заявку можно до 20 июня включительно.

По итогам конкурса будут определены сто победителей, которые помимо сопровождения Военно-морского парада пройдут образовательную программу, посетят музеи примут участие в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти и помощь ветеранам Великой Отечественной войны.