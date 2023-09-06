Жители Подмосковья могут принять участие в молодежном конкурсе «Росмолодежь»

Прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты 2 сезон» продолжается. Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

Отмечается, что данный конкурс направлен на вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности. Всего на конкурсе представлено восемнадцать номинаций. Все условия можно посмотреть на официальном сайте Росмолодежи.

Подать можно только одну заявку с одним проектом и в одной номинации. Конкурс проходит в заочном формате: для участия необходимо заполнить проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодежь России».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что школы во всех округах Подмосковья показывают высокие результаты.