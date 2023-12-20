Премия призвана выявить и поддержать россиян, которые своими действиями запускают положительные изменения, реализуют и создают возможности в различных сферах жизни. Цель премии — показать, что ее победители и лауреаты — это реальные люди, которые столкнулись с трудностями, но не сдались и продолжили идти к своей мечте, став примером для других.

Старт приему заявок на национальную премию был над на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Как отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, наша страна всегда была богата талантами.

«Те, кто создает общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев. <…> Мы также очень ждем заявки от жителей новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказал он.

В премии будет несколько номинаций, в том числе «Предпринимательство», «Туризм», «Медиа», «Развитие регионов», «Инклюзия», «Образование», «Экология» и «Лидерство».

Фото: [ пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» ]

Победители получат возможность принять участие в съемках документального фильма «Дело в людях», пройти обучение в мастерской управления «Сенеж», а также выступать в качестве спикера и эксперта на профильных мероприятиях, рассказал, в свою очередь, первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Участвовать в национальной премии могут россияне старше восемнадцати лет. Подать заявку и рассказать свою историю можно до 19 января. Более подробная информация доступна по ссылке.

Фото: [ пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» ]

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что восемнадцать жителей Подмосковья вышли в суперфинал конкурса «Лидеры России».

*Возрастное ограничение 18+