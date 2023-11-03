Жители Подмосковья могут принять участие в общероссийской тренировке системы ДЭГ

Жители Подмосковья могут принять участие в общероссийской тренировке системы дистанционного электронного голосования. О том, как присоединиться к процессу, рассказали в Мособлизбиркоме.

Так, для участия в тренировке нужно подать соответствующее заявление на сайте госуслуг. Сделать это нужно до 23:59 (по московскому времени) 13 ноября. Результат рассмотрения заявки поступит в личный кабинет.

После получения в личном кабинете статуса «Учтено» необходимо будет с 8 часов утра 15 ноября до 20 часов вечера 17 ноября авторизоваться на портале дистанционного электронного голосования, подтвердив свою личность. После этого будет предоставлен доступ к электронному тестовому бюллетеню, и можно будет протестировать сервис.

На портале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отмечается, что принять участие в тренировке могут все совершеннолетние граждане России с подтвержденной учетной записью на сайте госуслуг, сопоставленной с регистром избирателей ЦИК РФ.

В сентябре текущего года в Подмосковье в рамках выборов губернатора региона впервые использовалась система дистанционного электронного голосования. В результате явка избирателей по системе ДЭГ составила порядка 88%.