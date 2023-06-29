Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-фестивале INTER-FEST

Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-фестивале для граждан с ограниченными возможностями здоровья INTER-FEST. Мероприятие пройдет в сентябре.

Цель фестиваля – привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям различными видами искусства и раскрыть их творческие способности.

Фестиваль пройдет на сайте micinter-media.ru. Он станет отборочным туром в фестиваль на большой сцене. Принять участие могут люди с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются творческой деятельностью. Прием заявок стартует уже сейчас и продлится до 15 августа.