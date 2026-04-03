Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Помним и гордимся: наша Великая Победа»

Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации создан как совещательный и консультативный орган, основной целью которого является содействие деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи.

9 марта 2026 года Молодежный парламент совместно с Молодежным советом (парламентом) при Национальном собрании Республики Беларусь дал старт Международному проекту «Помним и гордимся: наша Великая Победа». Проект создан для сохранения исторической правды и патриотического воспитания в молодежной среде.

Проект представляет собой публичный канал в мессенджере МАХ с наименованием «Помним и гордимся: наша Великая Победа», в котором публикуются сводки с фронта (с 9 марта по 9 мая 1945 года), письма участников Великой Отечественной войны и другие исторические справки, сохранившиеся в Российской Федерации и Республики Беларусь.

Главная цель проекта – создать инструмент, который сможет показать, как проживали те дни участники Великой Отечественной Войны на фронте и в тылу. В едином информационном поле читатели проекта узнают о том, как Советский Союз шел к Победе.

Проект реализуется с 2025 года. В 2025 году общий информационный охват публикаций на площадке Проекта составил 502 197 просмотров. Проект насчитывал более 1000 упоминаний и свыше 2 млн просмотров публикаций о реализации Проекта в социальных сетях и средствах массовой информации Российской Федерации и Республики Беларусь.

Молодежный парламент приглашает жителей регионов Российской Федерации, молодежные и общественные организации к участию в Международном проекте «Помним и гордимся: наша Великая Победа» в 2026 году. Предоставление информации для участия в Проекте возможно через форму по этой ссылке.