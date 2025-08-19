Жители Подмосковья могут принять участие в программе по развитию молодежного предпринимательства

Один из ключевых проектов — обучающая программа для молодых предпринимателей от Росмолодежь.Предпринимай. Она направлена на повышение уровня предпринимательских компетенций у молодых предпринимателей и молодежи, заинтересованной в запуске и развитии собственного дела.

Проект реализуется до 31 декабря 2025 года в онлайн-формате. Он включает в себя 10 образовательных модулей по ключевым темам развития предпринимательской деятельности — от правовых основ и финансового учета в бизнесе до масштабирования и выхода на международные рынки.

Зарегистрироваться на участие можно до 15 сентября 2025 года. Сделать это можно на ИТ-платформе молодежь-развивайся.рф.