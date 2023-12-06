Жители Подмосковья могут принять участие в социальном проекте «Мечта ветерана»

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском социальном проекте «Мечта ветерана», который реализуется с 2020 года. По итогам прошлого года он был включен в сотню лучших гражданских благотворительных инициатив на международной премии «Мы вместе».

Благодаря проекту многие граждане нашей страны смогли рассказать и узнать не только о подвигах живущих рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны, но и сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей, а так же принять участие в их исполнении.

Проект направлен на патриотическую работу с молодежью, реализацию государственной политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам.

Подробная информация представлена на сайте проекта.