Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи

Одиннадцатый Всероссийский форум рабочей молодежи платформы Росмолодежь.События пройдет с 7 по 10 сентября во Дворце молодежи в Перми. Его девиз в этом году – «Коммуникация и сотрудничество».

Цель мероприятия – создание единой системы смыслов в деятельности лидеров мнений среди работающей молодежи.

«Мы хотим связать молодых специалистов друг с другом, дать им площадку для взаимодействия и обмена опытом», – сказал руководитель Росмолодежь.Карьера Дмитрий Литвин.

Форум соберет участников молодежных объединений, специалистов кадрового резерва российских компаний, студентов, молодых ученых, представителей инженерных и профильных специальностей учреждений профессионального и высшего образования, работающую молодежь.

В рамках форума пройдут лекции, тренинги, мастер-классы, панельные дискуссии, обсуждения. Посетители форума получат карьерные консультации, отправятся на выездные экскурсии на предприятия региона, где смогут ознакомиться с культурой Пермского края и опытом взаимодействия с молодежными сообществами.

Также пройдет грантовый конкурс Росмолодежи, который будет представлен в нескольких номинациях.