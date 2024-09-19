Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе «Наставничество»

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Наставничество». Также организаторами выступают Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Минтруд РФ и Федеральное агентство по делам молодежи.

Цель конкурса — выявить и поддержать лучших в России наставников в самых разных сферах, а также создать условия для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества, развить институт наставничества.

Конкурс проводится по двум направлениям: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». В каждом из них предусмотрено по четыре номинации. Первое направление предполагает индивидуальное участие, во втором можно участвовать и командой.

К участию приглашаются совершеннолетние граждане России, соответствующие критериям одной из номинаций. Описание номинаций и регистрация доступны на сайте проекта.

Дистанционный этап конкурса продлится до 27 октября. Финальный этап пройдет в очном формате с 17 по 19 декабря в рамках «Фестиваля наставников».