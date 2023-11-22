Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском правовом диктанте

Жители Подмосковья могут принять участие в седьмом Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. Он пройдет со 2 по 12 декабря в целях оценки уровня правовой грамотности населения.

Организатор диктанта — Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций, а также представителей бизнеса и СМИ.

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Написать его можно в режиме онлайн на сайте проекта в любое время после запуска работы платформы. Запуск состоится на торжественной церемонии вручения Высшей юридической премии «Юрист года» 2 декабря.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». Написать диктант можно на шести языках.

После теста можно скачать сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом. Тринадцатого декабря на официальной платформе будут размещены информационные материалы с правильными ответами.