Жители Подмосковья могут присоединиться к акции «Россия вдохновляет»

«В этом году более 50 регионов России подключатся к акции и в очном формате и будут радовать своих жителей и гостей, а все регионы страны объединит большой флешмоб «Россия вдохновляет». Присоединяйтесь к акции, рассказывайте о своих любимых местах, делитесь любимыми фотографиями», — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.