Жители Подмосковья могут присоединиться к акции «Россия вдохновляет»
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
Жители Московской области могут присоединиться ко Всероссийской акции «Россия вдохновляет», приуроченной ко Всемирному дню туризма. Ее запустил главный кадровый проект индустрии гостеприимства «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Участники и партнеры проекта проведут для жителей России мастер-классы, экскурсии, флешмобы и розыгрыши.
«В этом году более 50 регионов России подключатся к акции и в очном формате и будут радовать своих жителей и гостей, а все регионы страны объединит большой флешмоб «Россия вдохновляет». Присоединяйтесь к акции, рассказывайте о своих любимых местах, делитесь любимыми фотографиями», — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Посол гостеприимства Подмосковья Екатерина Сайфутдинова поздравила местных жителей с праздником и пожелала им «расширять горизонты, стирать границы, открывать новые пути, находить вдохновение».
Подробную информацию о мероприятии и анонсы событий можно найти здесь. Отметим, что проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.
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