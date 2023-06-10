Жители Подмосковья могут присоединиться к акции «Свеча памяти»
Фото: [Unsplash.com]
Жители Подмосковья могут присоединиться к акции «Свеча памяти», которая приурочена к 22 июня. В этот день в России отмечается День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.
Акция проводится в онлайн-формате. В ее рамках все желающие могут зажечь виртуальные свечи на сайте деньпамяти.рф в знак памяти о погибших.
Социально значимым итогом акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Как оператор акции Благотворительный фонд «Память поколений» выделит средства, равные количеству зажженных свечей.