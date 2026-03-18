Жители Подмосковья могут присоединиться к волонтерскому корпусу фестиваля «Таврида.АРТ»

Жители Подмосковья могут присоединиться к волонтерскому корпусу фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ». Он пройдет с 7 по 9 августа на территории Арт-кластера в Судаке в Крыму.

Участниками станут около 5 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, представляющих сферу культуры и искусства, медиа и творческих индустрий, а также более 60 тыс зрителей из всех регионов России и 21 страны мира.

В рамках фестиваля будет сформирован волонтерский корпус, где студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие в организации фестиваля.

Участники волонтерского корпуса получат волонтерские часы на платформе ДОБРО.РФ, рабочий кейс в портфолио, брендированную экипировку, профильное обучение, а также будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием. По окончании фестиваля волонтерам и лидерам команд волонтеров будет предоставлен сертификат.

Волонтерский корпус будет работать с 31 июля по 11 августа (лидеры), со 2 по 11 августа (волонтеры). Регистрация открыта до 10 мая включительно для лидеров, до 20 мая включительно для волонтеров.