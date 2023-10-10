Жители Подмосковья могут проголосовать за «народного доктора»

На подмосковном портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор Московской области» , в рамках которого жители региона могут выбрать лучшего детского и взрослого врача любой специальности. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Отмечается, что ежегодно в конкурсе принимает участие более двадцати пяти тысяч различных медицинских специалистов. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что это отличная возможность для пациентов поддержать своего любимого врача, отдав ему свой голос.

Голосование продлится до в первого понедельника ноября. По его итогам будут определены лучшие детский и взрослый врачи, которые получат денежные призы.

Ранее во время совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов стало известно, что до конца этого году для жителей Подмосковья откроются еще тридцать обновленных поликлиник.