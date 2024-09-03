Жители Подмосковья могут пройти экспресс-тест на возможность стать приемным родителем

На официальном портале «Усыновление в Московской области» стал доступен экспресс-тест , результат которого покажет, насколько у людей есть возможность стать приемными родителями. Об этом заявили в Министерстве социального развития Московской области.

Отмечается, что мысли о принятии ребенка-сироты в свою семью, посещают многих неравнодушных жителей Подмосковья и часто семья не знает с чего начать. И данный тест, разработанный психологической службой региона, поможет разобраться и понять, насколько человек готов к этому серьезному шагу.

Подчеркнем, что результаты данного теста не будут являться официальным заключением и носят лишь информативный характер. В любом случае, всегда можно проконсультироваться со специалистом органа опеки и пройти обучение в школе приемных родителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что свыше трехсот тридцати первоклассников сели за парты образовательного центра «Полет», открывшегося на год раньше в Красногорске.