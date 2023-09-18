Жители Подмосковья могут пройти обследование в новом филиале регионального Центра СПИД

Жители Подмосковья могут пройти повторное обследование в новом филиале регионального Центра профилактики и борьбы со СПИДом, сообщили в Главгосстройнадзоре области.

Новое здание филиала построили в Котельниках. Работы по его возведение завершились в мае текущего года. Учреждение расположено по адресу: микрорайон Силикат, дом 41.

В Подмосковье лечение от ВИЧ проходят более тридцати шести с половиной тысяч человек. На наличие инфекции обследовались два с половиной миллиона жителей.