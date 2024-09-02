Жители Подмосковья могут пройти отбор на военную службу по контракту в Балашихе

В Балашихе продолжает работать Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Его создали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Добровольцы здесь могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть банковский счет, получить консультацию юристов и справки о льготах и выплатах, а также заключить контракт с Минобороны России и пройти обучение перед отправкой в зону специальной военной операции.

Участники специальной военной операции могут претендовать на бюджетные места для обучения своих детей в лучших вузах страны, а также широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе, получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям и не только.

Военные также могут рассчитывать на достойную оплату труда. Так, единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации военнослужащий получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Также они получают дополнительные стимулирующие выплаты в размере до одного миллиона в год и не только.

Узнать подробности о прохождении службы по контракту можно по ссылке или по телефону +7 (495) 990-77-77.

Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев, открытого при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.