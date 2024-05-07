Жители Подмосковья могут проверить очередь в первый класс на региональном портале госуслуг

Жители Подмосковья могут проверить статус своего заявления на запись в ребенка в первый класс на региональном портале госуслуг с помощью сервиса «Проверка очереди в первый класс», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что для получения услуги записи в школу в регионе было подано более 40 тысяч онлайн-заявлений.

«Проверить статус заявлений, поданных с 1 апреля в электронном виде, можно на главной странице регпортала в меню «Сервисы» — «Проверка очереди в первый класс». Чтобы ознакомиться с информацией, необходимо ввести фамилию и имя ребенка, а также номер заявления, который прислали на электронную почту заявителю», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что запись в школу проходит в два этапа. До конца июня ребенка можно будет записать в первый класс по месту регистрации, с июля по сентябрь — в желаемую школу не по прописке при наличии там свободных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.