Жители Подмосковья могут согласовать перепланировку квартиры через «Добродел»

Жители Подмосковья могут согласовать перепланировку квартиры через портал «Добродел». Об этом рассказали в областном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Так, в приложении доступна онлайн-услуга «Согласование переустройства или перепланировки помещения». Сервис актуален для собственников квартир, а также нанимателей по договору соцнайма.

Согласование работ требуется при перепланировке или переустройстве помещения, к примеру, в случае изменения границ комнат или расширения дверных проемов.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти в указанный раздел и заполнить онлайн-форму. Результат оказания услуги поступит в личный кабинет.