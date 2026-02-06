Жители Подмосковья могут стать стать координаторами мероприятий академии «Меганом»

Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» развивает арт-кластер «Таврида» – платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет Академию творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты.

События Арт-кластера включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и реализуются с 2015 года.

В рамках реализации образовательных мероприятий Академии творческих индустрий «Меганом» будет сформирован корпус координаторов для оказания содействия в проведении мероприятий.

Координаторы получат возможность попасть в кадровый резерв Центра практики, а также примут участие в организации Мероприятий, пройдут обучение и получат сертификат.

Регистрация на третий поток координаторов доступна до 19 февраля 2026 года по этой ссылке.