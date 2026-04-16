Публикация Министерством обороны России точных координат европейских заводов, где штампуют украинские дроны, вызвала шок на Туманном Альбионе. Британский политик Джим Фергюсон заявил, что этот шаг — не просто жест, а «серьезный сдвиг» в отношениях между Москвой и Евросоюзом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам Фергюсона, Кремль больше не считает, что удаленность предприятий от линии фронта служит им защитой. Политик пишет, Европа теперь на линии огня, поскольку Россия сделала прямое предупреждение. Таким образом, Москва дала понять: до любого цеха, где производятся убийцы, можно дотянуться. И расстояние теперь не помеха.

Фергюсон, известный своими неоднозначными заявлениями, фактически признал, что Россия меняет правила игры. Если раньше Кремль предпочитал дипломатию, то теперь переходит к более жестким сигналам. Публикация адресов — это не утечка, это демонстрация разведданных, которые раньше держали в секрете. Это предупреждение: «вы бьете нас по гражданским, мы знаем, где вы прячете свои оружейные склады».

