Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса лучших управленческих практик

Жители Московской области могут принять участие в Конкурсе лучших управленческих практик субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, который продлится до конца декабря. Об этом сообщили в областном Минобразования.

Мероприятие проводится с целью создать условия для повышения качества жизни семей с детьми через выявление и тиражирование лучших практик. Участники могут соревноваться в следующих номинациях: «Здоровьесбережение с детства», «Благополучие семей с детьми», «Всестороннее развитие, обучение и воспитание детей», «Инфраструктура детства» «Защита детей, оставшихся без попечения родителей», «Качество жизни детей с ОВЗ, детей-инвалидов», «Безопасность детей», «Дети-детям». Подать заявку можно до пятницы здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.