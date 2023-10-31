Жители Подмосковья могут узнать о мерах соцподдержки с помощью бота

Виртуальный бот помогает жителям Московской области получать ответ на вопросы о социальных мерах поддержки, сообщили в областном Минсоцразвития. Воспользоваться им можно здесь .

«Житель в течение минуты может получить ответ на свой запрос. Таким образом, бот собрал более 45 тысяч уникальных пользователей из Подмосковья. Общее количество запросов составляет более 500 тысяч», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что чаще всего граждан интересует универсальное пособие, которое в регионе получают 290 тысяч детей. Помимо этого, с помощью виртуального помощника можно узнать о различных мерах социальной поддержки, рассчитать размер универсального пособия и маткапитала, найти нужные ссылки на региональном портале госуслуг и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.