Жители Подмосковья могут зарегистрировать брак в парках

Регистрация брака в Подмосковье доступна не только в органах ЗАГС, но и на территориях парков. Об этом рассказали в Главном управлении ЗАГС Московской области.

Так, провести церемонию можно в парках «Пестовский» и «Пехорка» в Балашихе, в парке культуры и отдыха им. Островского в Ступино, в Раменском городском парке, в парке «Бронницкий луг» в Бронницах, в парке «Елочки» в Домодедово, в парке им. Талалихина в Подольске, в городском парке Сергиева Посада, в парке «Экоберег» в Химках, в ЦПКиО Мытищ, в Глуховском парке в Богородском округе, в парке им. Степанова в Серпухове, в Сестрорецком парке в Клину, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске, в парке «Дубрава» в Павловском Посаде.

Выбрать место проведения торжественной церемонии можно на сайте ГУ ЗАГС Подмосковья или в органах ЗАГС в своем муниципалитете. Подать заявление можно письменно или на сайте госуслуг региона.