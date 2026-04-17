Жители Подмосковья направили более 8 тыс. наказов в новую Народную программу «Единой России»

Жители Подмосковья направили более 8 тыс. предложений в новую Народную программу «Единой России». Всего в программу поступило свыше 240 тыс. наказов со всей страны.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, предложения жителей Подмосковья касаются самых разных сфер.

«Наши депутаты собирают предложения в Народную программу и на встречах с жителями, и в ходе приемов. Мы также проводим отраслевые круглые столы, на них приглашаем экспертов, активных жителей. Все озвученными ими предложения, инициативы войдут в итоговый документ», — сказал он.

Брынцалов подчеркнул, что Народная программа создается вместе с жителями и для жителей.

Прием предложений ведется в общественных приемных партии, по телефону горячей линии 8 (800) 200-89-50 и на сайте естьрезультат.рф. Всего в онлайн-формате со все страны поступило 130 тыс. наказов.

Все инициативы распределены на пять смысловых блоков: устройство самой большой страны в мире (44 тыс. предложений», производительность труда и кадры (30 тыс. предложений), культурно-ценностный вызов (24 тыс. предложений), демографический вызов (около 24 тыс. предложений), обеспечение безопасности в стране (12 тыс. предложений).

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что для всех разделов новой Народной программы важна тема поддержки участников СВО, она будет прорабатываться по всем направлениям.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев добавил, что для отчета по действующей программе и сбора предложений в новую партия проводит форумы.