Жители Подмосковья обратились в МФЦ за выпиской из домовой книги более миллиона раз

В 2024 году в подмосковные МФЦ поступило более миллиона обращений по получению выписок из домовой книги. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года выдачу выписок из домовой книги, справок и иных документов в регионе осуществляют в онлайн-формате на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Там пользователи также могут подать обращение через сервис «Вопрос куратору».

«Электронный формат предоставления услуг действительно удобен для активных пользователей интернета, а если человеку нужна помощь, ее обязательно окажут консультанты в цифровых зонах МФЦ. Решить любые вопросы, связанные с получением выписки из домовой книги, тоже можно онлайн, обратившись к куратору на региональном портале», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.