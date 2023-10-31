Жители Подмосковья оформили более двадцати тысяч услуг через цифровые МФЦ за неделю

За прошлую неделю жители Подмосковья оформили 22,1 тысячи электронных услуг в цифровых МФЦ, сообщили в областном Мингосуправления. Всего с начала года в смарт-центрах было оформлено 1,2 миллиона услуг.

В ведомстве уточнили, что в цифровых зонах центров «Мои Документы» для граждан оборудовали 819 рабочих мест, где есть бесплатный доступ к федеральному и региональному порталам госуслуг. В них установлены современная техника и удобная мебель, также есть консультанты, которые окажут необходимую помощь. В цифровых МФЦ граждане могут получить более 800 электронных услуг. Подробности о графике и загрузке центров можно найти здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.