Жители Подмосковья оформили более ста тысяч медсправок в режиме онлайн с начала года

С начала 2024 года жители Подмосковья оформили более 150 тысяч медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ведомстве уточнили, что оформить можно справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у для абитуриентов, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у, справку для детского лагеря — 079/у. Кроме того, можно заказать выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей (076/у), санаторно-курортную карту для взрослых (072/у) и справку для предоставления в спортивную секцию. Получить из можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.