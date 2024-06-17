Жители Подмосковья оставили более пяти тысяч обращений на «горячей линии» по паллиативной помощи с начала года

Жители Подмосковья оставили более 5,3 тысячи обращений на круглосуточной многоканальной «горячей линии» по оказанию паллиативной помощи координационного центра. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для паллиативных пациентов и их родственников в регионе работают координационный центр по паллиативу, интернет-портал о паллиативной помощи, а также «горячая линия», которая работает круглосуточно», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Обратиться на «горячую линию» можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83. Отметим, что жители региона также могут воспользоваться интернет-порталом «Паллиативная помощь», где размещена информация об оказании паллиативной помощи на дому, уходе за паллиативными больными и не только.

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